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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за мороза
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за мороза

Анастасия Чанцева

Город

В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с аномальными морозами.

Предупреждение будет действовать с 01:00 до 10:00 вторника, 23 февраля, из-за сильных морозов, местами ожидается понижение температуры до минус 30 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

Ранее синоптики сообщали, что ближайшей ночью в Москве температура воздуха понизится до минус 25–28, по области — до минус 34 градусов. А уже к концу недели москвичей ждет долгожданное потепление.

Читайте также: Столичных автомобилистов предупредили о морозах до минус 28 градусов

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