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Жителей столицы пригласили на лекцию-концерт «Защитники Отечества в русском эпосе»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Жителей столицы пригласили на лекцию-концерт «Защитники Отечества в русском эпосе»

Анастасия Колоскова

Город

В центре славянской письменности «Слово» на ВДНХ пройдет лекция-концерт «Защитники Отечества в русском эпосе», трансляция состоится на сайте mos.ru.

Лекцию проведет филолог и этнограф Александр Маточкин. Он расскажет зрителям про былинных богатырей и о том, как они защищали Отечество от иноземных захватчиков.

Мероприятие будет посвящено не только знакомым с детства героям былин, но малоизвестным персонажам, среди которых Сухман Одихмантьевич, Василий Касимирович и Абатуй Кайманович.

Прямая трансляция лекции пройдет 23 февраля в 14:00 на странице mos.ru и в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

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