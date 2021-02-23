Столичное метро подготовило спортивную программу в честь 23 Февраля

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Земляной Вал, 29 Карта всех событий

Московский метрополитен пригласил горожан принять участие в спортивных соревнованиях, организованных в честь праздника День защитника Отечества. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

С 11:00 23 февраля на станции «Курская» Кольцевой линии пройдет силовой экстрим с рекордсменами страны и мастер-класс по боксу от чемпиона мира по ММА.

На стойке «Победите и проходите» все желающие смогут помериться силами с участником сборной России по силовому экстриму. Победители будут награждены бесплатными поездками в метро.

Подарки также ждут тех, кто прямо в вестибюле продемонстрирует успешную сдачу норм ГТО, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

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