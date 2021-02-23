Коронавирус выявили у 11 823 человек в России за сутки

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Коронавирус выявили у 11 823 человек в России за минувшие сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф во вторник, 23 февраля.

Из 11 823 новых случаев заболевания 11,1 процента не имели клинических проявлений болезни. За прошедшие 24 часа скончались от инфекции 417 человек, вылечились 12 956 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За все время с начала пандемии в России зафиксировали 4 189 153 случая COVID-19. За все время умерло 84 047 человек, вылечились от коронавируса 3 739 344 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

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