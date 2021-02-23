Горожанам рассказали, чем можно занять детей дома

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Московские парки, культурные центры и библиотеки подготовили онлайн-программу для детей в ближайшую неделю.

В среду, 24 февраля, в 11:00 на YouTube-канале библиотеки № 172 пройдут чтения «Сказки Гримм», которые посвящены 235-летию со дня рождения немецкого сказочника Вильгельма Гримма. В этот же день в 12:00 сотрудники библиотеки № 26 прочитают для детей произведение Николая Носова «Автомобиль». Дошкольники смогут послушать его на странице учреждения в «Фейсбуке».

В свою очередь библиотека № 30 подготовила мастер-класс по аппликации из природных материалов «Птицы зимой», который будет опубликован на странице в «Фейсбуке» 24 февраля в 12:00.

Сотрудники библиотеки № 179 научат ребят делать многоликую маску из бумаги в технике оригами. Урок пройдет в субботу, 27 февраля, в 12:00 на странице читальни «ВКонтакте». В это же время культурный центр «Митино» предлагает пройти урок рисования, который научит изображать оленя в зимнем лесу. Его опубликуют на официальном сайте.

Библиотека № 34 подготовит для ребят онлайн-экскурсию по Мальдивам, которая начнется 24 февраля в 12:00 на странице библиотеки в «Фейсбуке».

Библиотека № 185 24 февраля в 16:00 опубликует на YouTube-канале учреждения видеоролик о путешествиях по городам России. В этот же день в 13:30 на YouTube-канале Центральной городской деловой библиотеки состоится видеопоказ, посвященный истории Соловецких островов, которые включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В четверг, 25 февраля, в 15:00 на странице библиотеки № 37 в «Фейсбуке» состоится онлайн-экскурсия по Ростову-на-Дону.

27 февраля библиотека № 188 представит ребятам фильм об интересных местах горного Дагестана. Его трансляция состоится в 15:00 на странице читальни в «Фейсбуке».

Любителям активных занятий парк «Фили» предлагает ознакомиться с комплексом упражнений для катания на горных лыжах, которые легко повторить в домашних условиях. Мастер-класс пройдет на страницах парка в соцсетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Фейсбук» 25 февраля в 12:00.

Парк «Ходынское поле» подготовил урок по фигурному катанию. Зрители узнают, как двигаться назад по кругу и как правильного выполнять упражнения «змейка» и «циркуль». Урок будет доступен на страницах парка в воскресенье, 28 февраля, в соцсетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» в 12:00, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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