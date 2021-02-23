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Москвичам рассказали об орденах Российской империи в залах усадьбы Царицыно
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Москвичам рассказали об орденах Российской империи в залах усадьбы Царицыно

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Посетители столичного музея-заповедника «Царицыно» могут увидеть изображенные на барельефах ордена Российской империи и иностранные награды. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

С орденской системой Российской империи можно познакомиться в Екатерининском зале Большого дворца в Царицыне. Восемь барельефов в виде орденских звезд украшают его фриз — декоративное полотно в верхней части стен. Скульптура Алексея Опекушина — главный экспонат зала. Он расположен в окружении звезд двух орденов Георгиевского и Владимирского. Их учредила императрица Екатерина II.

Георгиевский и Владимирский ордена имели по четыре степени. Орден Святого Георгия стал высшей военной наградой Российской империи. Направленность наград отражается в их девизах — «За службу и храбрость» у Георгиевского ордена и «Польза, честь и слава» — у Владимирского.

Во время правления Павла I в наградную систему России также вошли иностранные ордена Святой Анны и Святого Иоанна Иерусалимского (Мальтийский). У них были латинские девизы.

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