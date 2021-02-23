Рекреационную зону около городского пруда благоустроят в Краснознаменске

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В 2021 году около городского пруда в Краснознаменске создадут рекреационную зону. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Отмечается, что проект благоустройства предусматривает создание пешеходных дорожек. Сам пруд будет очищен, вокруг него проведут озеленение и освещение. Рабочие установят площадку с тренажерами и систему видеонаблюдения.

По словам министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, как только сойдет снег, начнется благоустройство зоны отдыха около городского пруда. Здесь появится новый скейтпарк. Вблизи берега расположится большая детская игровая площадка с деревянным амфитеатром и холмами, а недалеко от нее разместится зона для занятий спортом, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Промзону в столичном районе Выхино-Жулебино реорганизуют