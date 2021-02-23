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Заблокированные украинские телеканалы зарегистрировали новую компанию
Фото: pexels.com / JESHOOTS.com

Заблокированные украинские телеканалы зарегистрировали новую компанию

Кирилл Николаев

В мире

Телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью «Медиахолдинг «Новости»» с уставным капиталом 3,58 доллара. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

Он считает, что бывшие владельцы каналов ищут юридические способы для запуска трансляций. Внимание со стороны государства к их деятельности не меняется.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал постановление о введении ограничений в отношении депутата Верховной рады из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и Newsone сроком на пять лет. Данную ситуацию прокомментировали в Кремле. Российские власти осудили блокировку ряда украинских телеканалов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на подобные события должны реагировать такие организации, как ОБСЕ.

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