Северный вестибюль станции «Воробьевы горы» заработал в штатном режиме
Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Воробьёвы горы Карта всех событий
Северный вестибюль станции Московского метрополитена «Воробьевы горы» Сокольнической линии работает в штатном режиме. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Ранее северный вестибюль станции «Воробьевы горы» был закрыт по требованию полиции. Это было связано с проведением салюта в Москве в честь Дня защитника Отечества.
На время закрытия северного вестибюля пассажиры пользовались южным.
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