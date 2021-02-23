Северный вестибюль станции «Воробьевы горы» заработал в штатном режиме

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Воробьёвы горы Карта всех событий

Северный вестибюль станции Московского метрополитена «Воробьевы горы» Сокольнической линии работает в штатном режиме. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее северный вестибюль станции «Воробьевы горы» был закрыт по требованию полиции. Это было связано с проведением салюта в Москве в честь Дня защитника Отечества.

На время закрытия северного вестибюля пассажиры пользовались южным.

Читайте также: Более 12 тысяч фейерверков запустили в Москве в честь Дня защитника Отечества