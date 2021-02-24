СМИ: Тело забитого до смерти мужчины нашли в подъезде на западе Москвы
Тело мужчины обнаружили в подъезде одного из домов на улице 26-ти Бакинских Комиссаров в Москве. 53-летнего мужчину забили до смерти ногами.
На месте преступления был обнаружен подозреваемый. Им оказался 45-летний уроженец Калмыкии.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. В отношении него было возбуждено дело по статье «Убийство». Он сознался в содеянном, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что жителя Подмосковья обвинили в убийстве собственного брата. Инцидент произошел 15 декабря 2020 года в квартире в Одинцове. 39-летний мужчина поссорился со своим 37-летним братом во время распития спиртных напитков.
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