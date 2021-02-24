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Дерматолог рассказал, как избавиться от темных кругов под глазами
Фото: «Бойцовский клуб» (1999)

Дерматолог рассказал, как избавиться от темных кругов под глазами

Юлия Курганова

Здоровье

Темные круги под глазами считаются главным внешним признаком усталости. Как их устранить, рассказал врач-дерматолог и косметолог Станислав Арканников.

Он отметил, что следы усталости на лице говорят о том, что нужно что-то поменять в распорядке дня и убрать фактор перенапряжения. Медик объяснил, как появляются темные круги.

— Синяки под глазами образуются, когда длительное время мы напрягаем зрительные нервы чтением, использованием компьютера, регулярным недосыпом или переутомлением. В такие моменты сосуды истончаются, лопаются и образуются гематомы под глазами, — рассказал Арканников в интервью радио Sputnik.

Врач сообщил, что самый эффективный способ устранить такие признаки усталости заключается в правильном чередовании режима работы и отдыха. Необходимо больше бывать на свежем воздухе и давать отдыхать глазам от компьютера. Результат будет обязательно, но нужно довольно длительное время, отметил дерматолог. Ускорить процесс можно с помощью средств, которые применяются в косметологии. Арканников посоветовал использовать кремы, содержащие кофеин.

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дерматологиясоветытемные круги
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