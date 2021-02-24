Фото: Пресс-центр МВД России

Задержан директор Норильской обогатительной фабрики по делу об обрушении здания, во время которого трое человек погибли и пятеро — пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

Согласно сообщению ведомства, директор знал об аварийном состоянии здания, однако не приостановил работы. Уточняется, что строительство велось с нарушением требований промышленной безопасности.

Несоблюдение мер безопасности привело к обрушению части здания. Уточняется, что были обвалены две пешеходные галереи и конструкции узла перегрузки руды, сообщает ТАСС.

Видео: Пресс-служба МЧС России

Напомним, обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло в ночь на субботу, 20 февраля, во время ремонтных работ по усилению конструкций. Площадь обрушения составила около тысячи квадратных метров. Погибли три человека.

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