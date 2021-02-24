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Задержан директор Норильской обогатительной фабрики по делу об обрушении
Фото: Пресс-центр МВД России

Задержан директор Норильской обогатительной фабрики по делу об обрушении

Анастасия Волоснова

Происшествия

Задержан директор Норильской обогатительной фабрики по делу об обрушении здания, во время которого трое человек погибли и пятеро — пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

Согласно сообщению ведомства, директор знал об аварийном состоянии здания, однако не приостановил работы. Уточняется, что строительство велось с нарушением требований промышленной безопасности.

Несоблюдение мер безопасности привело к обрушению части здания. Уточняется, что были обвалены две пешеходные галереи и конструкции узла перегрузки руды, сообщает ТАСС.

Видео: Пресс-служба МЧС России

Напомним, обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло в ночь на субботу, 20 февраля, во время ремонтных работ по усилению конструкций. Площадь обрушения составила около тысячи квадратных метров. Погибли три человека.

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