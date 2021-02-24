Более половины жителей Санкт-Петербурга скептически относятся к гадалкам и колдуньям

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Жители Санкт-Петербурга рассказали, как они относятся к гадалкам и ясновидящим. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на результаты исследования социальной сети «Фотострана».

Оказалось, что 67 процентов опрошенных петербуржцев скептически настроены по отношению к людям, заявляющим, что они потомственные ведьмы или гадалки, а также к их деятельности. По мнению респондентов, это не более чем шарлатанство и бизнес, приносящий прибыль одним и разрушающий жизнь другим.

— Когда вообще хоть какие-то предсказания сбывались? Это все — не больше чем совпадения, — заявил один из участников опроса.

Вместе с тем еще 18 процентов жителей Северной столицы заявили, что относятся к гадалкам не настолько негативно и интерес к предсказаниям и магическим обрядам у них есть. По их мнению, гадания могут быть полезны лишь тогда, когда к ним относятся правильно. Эти респонденты считают, что карты могут помочь человеку понять свои истинные желания, разобраться в себе.

Остальные участники исследования сообщили, что они никогда не встречались с магами и не прибегали к их обрядам.

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