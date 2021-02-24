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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве ниже эпидпорога на 57,3 процента
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве ниже эпидпорога на 57,3 процента

Ксения Монахова

Здоровье

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице ниже эпидемического порога на 57,3 процента. Об этом в среду, 24 февраля, рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

Отмечается, что ситуация по гриппу и ОРВИ в городе на восьмой неделе 2021 года, с 15 по 21 февраля, соответствует сезону. Так, показатель заболеваемости оказался на уровне прошлой недели. Помимо этого, зафиксировано снижение уровня инфицирования среди детей трех–шести лет на 4,3 процента и среди детей 7–14 лет на 16,3 процента.

— Показатели заболеваемости по сравнению с эпидемическими пороговыми уровнями ниже среди всех возрастных групп населения: среди совокупного населения — на 57,3 процента, среди детей до двух лет — на 80,6 процента, среди детей трех–шести лет — на 84,5 процента, среди детей 7–14 лет — на 75,1 процента, среди взрослого населения — на 19,7 процента, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в общей картине циркулирующих инфекций встречаются риновирусы, метапневмовирусы, а также другие вирусы негриппозной этиологии.

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