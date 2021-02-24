Экономист рассказал, подорожает ли тепло в Москве

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Повышение утилизационного сбора на технику для добычи угля вряд ли серьезно скажется на стоимости тепловой и электрической энергии в центральных регионах России. Об этом в комментарии «Вечерней Москве» заявил директор центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Марсель Салихов.

Ранее СМИ со ссылкой на письмо замминистра энергетики России Анатолия Яновского сообщили о том, что повышение утилизационных пошлин на технику для горных работ приведет к росту себестоимости угля и, соответственно, увеличит расходы генерирующих тепло- и электроэнергию компаний. Для населения тарифы при этом могут вырасти на 5,6 процента.

Однако, по словам Салихова, Россия в плане электрической и тепловой энергии страна неоднородная.

— В европейской части России практически не используется уголь для электрической и тепловой энергии. Уголь используется только в Сибири и на Дальнем Востоке, в центральной части — только спорадически. Соответственно, тарифы на тепловую и электрическую энергию устанавливаются на региональном уровне. Какие-то субъекты устанавливают индексацию тарифов ежегодно, а Минэкономразвития устанавливает только верхнюю границу повышения. В частности, для Москвы: если здесь в принципе не используется уголь, то каким образом утилизация угольной техники и введение подобного платежа должны сказываться на тарифах? — задается вопросом собеседник «ВМ».

Информацию о возможном повышении цен лично он считает не до конца понятной. В данном случае, говорит Марсель Салихов, речь идет только о позиции Министерства энергетики, которое не устанавливает тарифы. При этом другие ведомства также имеют свою точку зрения, а позиция правительства в целом — поднимать тарифы не выше уровня инфляции, заключил эксперт.

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