«Масса жалоб»: в Совфеде поддержали идею изменить расчет стажа для досрочной пенсии

Фото: Пресс-служба Совфеда

Предложение включить профессиональную переподготовку в выслугу лет для досрочного выхода на пенсию является совершенно правильным. Так данную идею прокомментировала член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Ранее «Российская газета» сообщила, что Минтруд подготовил законопроект, предлагающий включить в общий трудовой стаж периоды профессионального обучения. Прежде они не учитывались для назначения досрочной страховой пенсии, что вызывало негативную реакцию у населения.

В разговоре с «Вечерней Москвой» Елена Бибикова назвала инициативу правильной.

— Профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку следовало еще раньше включить в выслугу лет для назначения досрочной пенсии. Это решение, безусловно, нужно принять как можно скорее, — подчеркнула политик.

Она уточнила, что, по ее данным, решение будет утверждаться не по линии Минтруда, а постановлением правительства РФ.

По словам сенатора, на сегодняшний день в стаж назначения досрочных пенсий включаются периоды непосредственно работы и только они. При этом некоторым категориям сотрудников, особенно медикам и педагогам, приходится время от времени совмещать профессиональное обучение с работой.

— Врачи ежегодно или раз в три года должны в течение месяца проходить переподготовку, причем почти без отрыва от работы. И это не входит в профессиональный стаж, что вызывало просто массу жалоб. Людям в суде приходилось доказывать, что они работают, что им начисляют зарплату и страховые взносы, и в итоге суды вставали на их сторону, — рассказала собеседница «ВМ».

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