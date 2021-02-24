Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Масса жалоб»: в Совфеде поддержали идею изменить расчет стажа для досрочной пенсии
Фото: Пресс-служба Совфеда

«Масса жалоб»: в Совфеде поддержали идею изменить расчет стажа для досрочной пенсии

Ростислав Зубков

Закон

Предложение включить профессиональную переподготовку в выслугу лет для досрочного выхода на пенсию является совершенно правильным. Так данную идею прокомментировала член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Ранее «Российская газета» сообщила, что Минтруд подготовил законопроект, предлагающий включить в общий трудовой стаж периоды профессионального обучения. Прежде они не учитывались для назначения досрочной страховой пенсии, что вызывало негативную реакцию у населения.

В разговоре с «Вечерней Москвой» Елена Бибикова назвала инициативу правильной.

— Профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку следовало еще раньше включить в выслугу лет для назначения досрочной пенсии. Это решение, безусловно, нужно принять как можно скорее, — подчеркнула политик.

Она уточнила, что, по ее данным, решение будет утверждаться не по линии Минтруда, а постановлением правительства РФ.

По словам сенатора, на сегодняшний день в стаж назначения досрочных пенсий включаются периоды непосредственно работы и только они. При этом некоторым категориям сотрудников, особенно медикам и педагогам, приходится время от времени совмещать профессиональное обучение с работой.

— Врачи ежегодно или раз в три года должны в течение месяца проходить переподготовку, причем почти без отрыва от работы. И это не входит в профессиональный стаж, что вызывало просто массу жалоб. Людям в суде приходилось доказывать, что они работают, что им начисляют зарплату и страховые взносы, и в итоге суды вставали на их сторону, — рассказала собеседница «ВМ».

Читайте также:

Путин подписал закон о стаже в электронной трудовой книжке

В Госдуме оценили идею изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

стажСовет Федерациипенсия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Загадки редких археологических находок

Александр Кудрявцев
Александр Кудрявцев

Идеальное место для жизни в Москве: оцените ваш район по пяти критериям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отцы и дети: как наладить отношения в семье

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ты мужчина — вот и празднуй

Александр Михайлов
Александр Михайлов

Поверьте, нам есть что защищать

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте