Москвичу сломали челюсть в столичном ночном клубе

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Костомаровский переулок 3 Карта всех событий

Москвича избили в столичном ночном клубе ночью 23 февраля. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

В травмпункт больницы обратился за медпомощью москвич у которого диагностировали закрытый перелом нижней челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Известно, что пострадавший был избит в столичном клубе по адресу Костомаровский переулок, дом 3. Обстоятельства случившегося выясняются.

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