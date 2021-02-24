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Москвичу сломали челюсть в столичном ночном клубе
Фото: mos.ru

Москвичу сломали челюсть в столичном ночном клубе

Анастасия Волоснова

Происшествия
Костомаровский переулок 3Карта всех событий

Москвича избили в столичном ночном клубе ночью 23 февраля. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

В травмпункт больницы обратился за медпомощью москвич у которого диагностировали закрытый перелом нижней челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Известно, что пострадавший был избит в столичном клубе по адресу Костомаровский переулок, дом 3. Обстоятельства случившегося выясняются.

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