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Назван простой способ борьбы с мигренью
Фото: pexels.com/Ekaterina Bolovtsova

Назван простой способ борьбы с мигренью

Анастасия Колоскова

Здоровье

Регулярные занятия спортом позволят снизить частоту мигрени, а также устранить стресс, нарушения сна и признаки депрессии. Об этом сообщили ученые из Соединенных Штатов Америки.

Отмечается, что миллионы людей во всем мире сталкивались с мигренью. Ученые выяснили, что физические нагрузки являются эффективным способом снизить интенсивность и частоту приступов, так как во время занятий спортом высвобождаются эндорфины, которые обладают способностью устранять болезненные ощущения и помогают снизить стресс.

Уточняется, что в исследовании принимали участие почти пять тысяч пациентов с диагностированной мигренью. Они были разделены на две группы. В первую вошли те, кто игнорировал физические нагрузки. Вторую разделили на подгруппы в зависимости от уровня активности.

Согласно результатам, реже всего страдали головной болью люди, которые уделяют занятиям спортом более 2,5 часа в неделю, сообщает ФАН.

Ранее американские ученые обнаружили опасное последствие недосыпания.

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