Вакцинация от COVID-19 стартовала на Украине
На Украине началась вакцинация от COVID-19. Первая прививка в среду, 24 февраля, была поставлена реаниматологу в Черкасской области. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Скичко.
Уточняется, что врач получил вакцину Covishield британско-шведской компании AstraZeneca, которая поступила в страну из Индии.
Украина оказалась в числе самых последних в Европе стран, где стартовала кампания по вакцинации, сообщает ТАСС.
Накануне сообщалось, что Украина приняла первую партию вакцины от COVID-19, которая включает 500 тысяч доз.
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