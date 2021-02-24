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Вакцинация от COVID-19 стартовала на Украине
Фото: Игорь Генералов / «Вечерняя Москва»

Вакцинация от COVID-19 стартовала на Украине

Анастасия Колоскова

В мире

На Украине началась вакцинация от COVID-19. Первая прививка в среду, 24 февраля, была поставлена реаниматологу в Черкасской области. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Скичко.

Уточняется, что врач получил вакцину Covishield британско-шведской компании AstraZeneca, которая поступила в страну из Индии.

Украина оказалась в числе самых последних в Европе стран, где стартовала кампания по вакцинации, сообщает ТАСС.

Накануне сообщалось, что Украина приняла первую партию вакцины от COVID-19, которая включает 500 тысяч доз.

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