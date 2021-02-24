Американская туристка рассказала о главной особенности русских

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Американская туристка по имени Кэролайн, побывавшая в российской глубинке, заявила, что главное богатство для русских заключается не в добыче нефти, газа или угля, а в традиционной кухне и представительницах серебряного возраста. Об этом сообщил «Царьград».

— Бабушка подала нам горячие пироги, и я поняла, как люди здесь выживают, — объяснила путешественница.

Уточняется, что девушка стала участницей гастротура по городам нашей страны. В первую очередь ее интересовали традиционные национальные блюда. При этом во время путешествия ей удалось близко познакомиться с культурой и фольклором России. Особенно Кэролайн оценила медовуху, которую попробовала в Суздале. Она призналась, что ожидала чего-то приторно-сладкого, но, к ее удивлению, напиток оказался кисловатым и освежающим.

Туристке также понравились вареники с вишней, супы и различные соленья. Ей довелось пожить в обычной русской семье и есть то, что ежедневно готовили для всех. В один из этих дней бабушка подала на стол горячие пироги, и в тот момент, по словам Кэролайн, она догадалась, что такие члены семьи являются практически самым главным для русских, в то время как за границей на помощь таких бабушек можно мало рассчитывать.

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