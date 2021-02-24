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Вертолеты МАЦ начали дежурство в больнице на северо-востоке Москвы
Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Вертолеты МАЦ начали дежурство в больнице на северо-востоке Москвы

Кирилл Николаев

Город
Ленская улица,15Карта всех событий

С 22 февраля Московский авиационный центр (МАЦ) организовал дежурство санитарного вертолета при ГКБ № 20 имени А. К. Ерамишанцева, на территории которой имеется вертолетная площадка, диспетчерский пункт и необходимое оборудование для выполнения полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Отмечается, что экипажи с авиамедицинской бригадой на борту будут осуществлять эвакуацию пострадавших из любой точки Москвы по заявке Научно-практического центра экстренной медицинской помощи. В настоящее время санитарные вертолеты дежурят в трех столичных больницах.

С начала 2021 года вертолеты МАЦ 16 раз вызывали для эвакуации пострадавших с мест ДТП и других происшествий. В течение 2020 года экипажи санитарных вертолетов осуществили 294 вылета, в лечебные учреждения Москвы были доставлены 265 пациентов.

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