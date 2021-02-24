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Эксперт рассказал, как «Северный поток — 2» может стать страховкой для Европы
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Эксперт рассказал, как «Северный поток — 2» может стать страховкой для Европы

Елена Фролова

Внешняя политика

Новых партнеров для проекта «Северный поток — 2» нужно искать в дружественных России государствах или внутри нашей страны. Такое мнение Nation News высказал президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

Он уточнил, что на данный момент власти США стремятся любыми путями затормозить или прекратить этот проект. Поэтому России нужно найти более надежных партнеров для страхования «Северного потока — 2». Тем более что необходимость газопровода для европейских стран, по мнению эксперта, трактуется не только экономическими прогнозами.

— Сейчас были сильные морозы, «Северный поток» работал больше чем на 100 процентов своей мощности, когда надо было решить проблему. За эту зиму было потрачено очень много газа из своих хранилищ. Запасы истощились, — отметил Геннадий Шмаль.

Он также добавил, что «зеленая» энергетика пока не может удовлетворить потребности государств на фоне суровых погодных условий. Это показали различные отключения, которые произошли во время сильных холодов в США и Европе.

— На данный момент «зеленая» энергетика требует 100 процентов резервации. Мы не против нее, но всегда говорим, что необходимо считать, во что это обходится, и иметь запасные варианты, — пояснил Геннадий Шмаль.

По его словам, нужно искать инструменты, которые будут способны решить проблемы, возникшие в Техасе, а также европейских странах.

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мнениевыбор партнеровСеверный поток — 2
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