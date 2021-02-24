Часы стоимостью около миллиона рублей пропали у мужчины в ресторане в центре Москвы

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Россия, Москва, улица Остоженка, 32/2 Карта всех событий

В Москве в ресторане «Тифлисский Дворик» у мужчины пропали часы стоимостью около миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 24 февраля.

28-летний мужчина отдыхал в ресторане в центре Москвы, часы при этом были у него на левом запястье. Под утро он вышел из заведения и отправился домой. Проснувшись после полудня, мужчина обнаружил, что его часы пропали. По его словам, они стоят более миллиона рублей.

По данному факту полиция проводит проверку.

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