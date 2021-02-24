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Эксперт назвал сельское хозяйство перспективной отраслью для инвестиций
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Эксперт назвал сельское хозяйство перспективной отраслью для инвестиций

Елена Фролова

Общество

Сельское хозяйство является перспективной отраслью для финансовых вложений, однако для инвесторов нужно создавать комфортные условия. Об этом бывший замминистра сельского хозяйства России, профессор, доктор экономических наук Леонид Холод рассказал НСН.

— Сельское хозяйство — не самая глухая отрасль для инвестиций. Благодаря поддержке, например, хорошо развивается растениеводство, — отметил Леонид Холод.

По его словам, в первую очередь потенциальным инвесторам нужно преодолеть своеобразный порог, утверждающий, что сельское хозяйство это непонятно что и неизвестно где, а также неясно, куда инвестировать финансы. Только сделав это, можно не только найти большие перспективы, но и заметить, что в эту отрасль вкладывают деньги.

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