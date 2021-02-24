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Агент Депардье отверг обвинения в адрес актера в домогательствах
Фото: Инстаграм@ _depardieu

Агент Депардье отверг обвинения в адрес актера в домогательствах

Анастасия Чанцева

Звезды

Агент актера Жерара Депардье Арно Фрилле заявил, что в деле об изнасиловании и домогательствах нет никаких новых деталей.

— Конечно, он полностью опровергает. Это было два года назад, и это дело возобновляется сейчас... То, что объявили в СМИ, это продолжение старой истории. Предъявление обвинения не отменяет принципа презумпции невиновности. Запуск этой процедуры совершенно не оправдан в деле, которое ранее было закрыто следствием и в котором не появилось никаких новых деталей, — рассказал Фрилле.

Он пояснил, что все эти обвинения омрачают жизнь артиста, а на славе Депардье просто хотят нажиться, выставляя его ловеласом, коим он никогда не являлся.

Ранее французские СМИ сообщили, что Жерару Депардье в декабре 2018 года были предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах в отношении молодой актрисы. Следствие по этому дело было прекращено летом 2019 года, тогда не было найдено никаких доказательств. В октябре 2020 года судебный следователь возобновил дело, передает РИА Новости.

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