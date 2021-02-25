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Рекрутеры перечислили профессии, представителям которых сложнее найти работу
Фото: pixabay.com

Рекрутеры перечислили профессии, представителям которых сложнее найти работу

Татьяна Плотникова

Рынок труда

Руководители высшего звена, а также работники сферы развлечения и искусства сталкиваются с самыми большими затруднениями при поисках работы. Об этом свидетельствуют результаты исследования рекрутингового сервиса HeadHunter, опубликованные в четверг, 25 февраля.

Аналитики рассчитали индекс сложности поиска работы. Самое низкое значение у данного показателя оказалось в областях топ-менеджмента, искусства, развлечений и массмедиа (-0,59). В среднем на российском рынке труда индекс составляет -0,4.

Сравнительно проще найти работу представителям сферы продаж (-0,19) и рабочему персоналу (-0,20).

При этом 71 процент респондентов, принявших участие в исследовании, оценивают поиски работы как сложный процесс, а 73 процента подчеркивают, что найти работу сейчас критически важно для них самих и членов их семей.

Не считают поиск работы в своей профессиональной области сложным 20 процентов опрошенных, некритичным — 23 процента.

Чаще всего озабоченность поисками работы высказывали участники исследования из Москвы и Московской области, а также регионов Урала, сообщает РИА Новости.

Ранее опрос показал, сколько россиян считают себя талантливыми.

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