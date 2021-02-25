Россиянин получил восемь лет колонии за госизмену

Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Гражданин России Владимир Васильев приговорен к восьми годам колонии строгого режима по статье о государственной измене. Об этом в четверг, 25 февраля, рассказали в Забайкальском краевом суде.

Как уточняет пресс-служба суда, Васильев признан виновным в сборе и передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну.

В соответствии с решением суда Васильева после отбывания назначенного срока лишения свободы ждет еще год ограничения свободы.

Подробности дела не приводятся, поскольку такие процессы проводятся в закрытом режиме, чтобы не нанести ущерб интересам национальной безопасности.

Известно, что Васильева задержали в Забайкалье в августе 2019 года, затем этапировали в Москву для проведения следственных действий. По словам источника в правоохранительных органах, Васильев признал вину во вменяемом ему преступлении, сообщает ТАСС.

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