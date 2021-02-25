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Две новые темы появились на столичном портале «Наш город»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Две новые темы появились на столичном портале «Наш город»

Анастасия Волоснова

Город

Москвичи смогут сообщать о повреждениях на территориях социально значимых учреждений через портал «Наш город». Речь идет о поликлиниках, учреждениях культуры, образования, спорта и других категорий.

В частности, теперь москвичи могут оставить сообщение о повреждениях лестницы, ограждения или забора на территориях социально значимых учреждений. Сообщить о данных проблемах можно в темах «Повреждение лестницы на территории учреждения» и «Повреждение ограждения/забора на территории учреждения».

Подать заявку о повреждении можно через мобильное приложение или официальный сайт сервиса «Наш город». Уточняется, что новые функции доступны также для жителей ТиНАО, которые присоединились к проекту в прошлом году, передает официальный сайт мэра Москвы.

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