Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Союз потребителей России разъяснил, кто мог бы получать продовольственные карточки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Союз потребителей России разъяснил, кто мог бы получать продовольственные карточки

Виктория Родимкина

Потребление

Союз потребителей России предложил выдавать социальные продовольственные карточки гражданам, которым положены жилищные субсидии. Речь идет о людях, у которых доля платежей за жилищно-коммунальные услуги составляет от 22 процентов.

Таких граждан государство уже признало нуждающимися, говорится в тексте письма главы союза Петра Шелища в Министерство промышленности и торговли РФ.

Уточняется, что в 2019 году субсидии на ЖКУ в стране выплачивались 3 миллионам семей, что составляет 5,3 процента всех семей в стране.

Союз потребителей предложил каждый месяц направлять в среднем 3 тысячи рублей на семью и разрешать тратить деньги только на продукты отечественного производства. Проект обойдется примерно в 9 миллиардов рублей в месяц, сообщают «Известия».

Читайте также: В России предложили вернуть продуктовые карточки

уровень жизниотечественные продуктыМинпромторг РФ
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зачем и с чем Лукашенко к Путину приезжал

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Госкапитализм 2.0: в чем сила и слабость российской экономики

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Не до биатлона: когда телешоу побеждает спорт

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Приключения в столице все еще возможны

Александр Кудрявцев
Александр Кудрявцев

Идеальное место для жизни в Москве: оцените ваш район по пяти критериям

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Загадки редких археологических находок

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отцы и дети: как наладить отношения в семье

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте