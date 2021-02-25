Союз потребителей России разъяснил, кто мог бы получать продовольственные карточки

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Союз потребителей России предложил выдавать социальные продовольственные карточки гражданам, которым положены жилищные субсидии. Речь идет о людях, у которых доля платежей за жилищно-коммунальные услуги составляет от 22 процентов.

Таких граждан государство уже признало нуждающимися, говорится в тексте письма главы союза Петра Шелища в Министерство промышленности и торговли РФ.

Уточняется, что в 2019 году субсидии на ЖКУ в стране выплачивались 3 миллионам семей, что составляет 5,3 процента всех семей в стране.

Союз потребителей предложил каждый месяц направлять в среднем 3 тысячи рублей на семью и разрешать тратить деньги только на продукты отечественного производства. Проект обойдется примерно в 9 миллиардов рублей в месяц, сообщают «Известия».

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