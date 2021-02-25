Двое с электрошокерами ограбили продуктовый магазин в Южном Бутове
Двое неизвестных украли продукты питания в одном из магазинов в Южном Бутове. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.
В доме № 41 на улице Брусилова произошел разбой. Так, 14 февраля в магазине по указанному адресу двое неизвестных похитили продукты питания, применив электрошокеры в отношении 33-летнего контролера.
— Материальный ущерб составил пять тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе.
Пострадавшего с электротравмой доставили в медицинское учреждение. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
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