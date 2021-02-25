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Злоумышленники избили мужчину и выкрали деньги из авто на юго-востоке Москвы
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Злоумышленники избили мужчину и выкрали деньги из авто на юго-востоке Москвы

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, 2-я Вольская улица, 34с2 Карта всех событий

Двое злоумышленников украли из автомобиля сумку с деньгами в столичном районе Некрасовка. Об этом в четверг, 25 февраля, рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

Уточняется, что 24 февраля на парковке злоумышленники избили менеджера организации. После чего они украли сумку с деньгами и скрылись с места происшествия.

По факту инцидента в отдел полиции обратился 37-летний начальник службы безопасности организации. Он рассказал, что двое неизвестных совершили ограбление автомобиля по адресу улица 2-я Вольская, 34, строение 2.

— Материальный ущерб составил около 60 тысяч рублей, — отметили в пресс-службе.

Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости госпитализировали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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