Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пенсионер ранил ножом водителя машины после ДТП в Новокосине
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Пенсионер ранил ножом водителя машины после ДТП в Новокосине

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, Суздальская улица, 16А Карта всех событий

В результате конфликта из-за дорожно-транспортного происшествия пенсионер ранил ножом 34-летнего мужчину. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

24 февраля у дома № 16а на улице Суздальской из-за столкновения двух машин между мужчинами вспыхнул конфликт. В результате чего пенсионер, находившийся за рулем «газели», ударил ножом водителя легкового автомобиля.

— Пенсионер задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — уточнили в ведомстве.

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение. По данному факту проводится проверка.

Читайте также: Злоумышленники избили мужчину и выкрали деньги из авто на юго-востоке Москвы

конфликтножевое ранениеДТП
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Герои нашего времени: Гагарин, Путин, Человек-паук

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сухпай — пища особого назначения

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зачем и с чем Лукашенко к Путину приезжал

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Госкапитализм 2.0: в чем сила и слабость российской экономики

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Не до биатлона: когда телешоу побеждает спорт

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Приключения в столице все еще возможны

Александр Кудрявцев
Александр Кудрявцев

Идеальное место для жизни в Москве: оцените ваш район по пяти критериям

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте