Пенсионер ранил ножом водителя машины после ДТП в Новокосине

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Суздальская улица, 16А Карта всех событий

В результате конфликта из-за дорожно-транспортного происшествия пенсионер ранил ножом 34-летнего мужчину. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

24 февраля у дома № 16а на улице Суздальской из-за столкновения двух машин между мужчинами вспыхнул конфликт. В результате чего пенсионер, находившийся за рулем «газели», ударил ножом водителя легкового автомобиля.

— Пенсионер задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — уточнили в ведомстве.

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение. По данному факту проводится проверка.

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