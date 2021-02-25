Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Полиция в Москве начала проверку после странной госпитализации женщины из отеля
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Полиция в Москве начала проверку после странной госпитализации женщины из отеля

Юлия Ямпольская

Происшествия
верхняя красносельская 11аКарта всех событий

Столичная полиция начала проверку после госпитализации травмированной в отеле женщины. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел в гостинице, которая находится по адресу улица Верхняя Красносельская, дом 11а. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и судорожным синдромом в нейрореанимацию.

По предварительной информации, мужчина, который снял на день номер в отеле вместе с женщиной, сопровождал ее к машине скорой помощи. Что именно случилось, постояльцы гостиницы не пояснили. Обратно в гостиницу мужчина не вернулся.

Полиция устанавливает причины произошедшего.

Читайте также: Спасатели вытащили из «газели» зажатого после ДТП на МКАД человека

Москвагоспитализацияотель
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Герои нашего времени: Гагарин, Путин, Человек-паук

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сухпай — пища особого назначения

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зачем и с чем Лукашенко к Путину приезжал

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Госкапитализм 2.0: в чем сила и слабость российской экономики

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Не до биатлона: когда телешоу побеждает спорт

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Приключения в столице все еще возможны

Александр Кудрявцев
Александр Кудрявцев

Идеальное место для жизни в Москве: оцените ваш район по пяти критериям

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте