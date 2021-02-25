Полиция в Москве начала проверку после странной госпитализации женщины из отеля

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верхняя красносельская 11а Карта всех событий

Столичная полиция начала проверку после госпитализации травмированной в отеле женщины. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел в гостинице, которая находится по адресу улица Верхняя Красносельская, дом 11а. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и судорожным синдромом в нейрореанимацию.

По предварительной информации, мужчина, который снял на день номер в отеле вместе с женщиной, сопровождал ее к машине скорой помощи. Что именно случилось, постояльцы гостиницы не пояснили. Обратно в гостиницу мужчина не вернулся.

Полиция устанавливает причины произошедшего.

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