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Столичные врачи вылечили еще 2092 пациента от COVID-19 за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Столичные врачи вылечили еще 2092 пациента от COVID-19 за сутки

Анастасия Волоснова

Город

Столичные врачи вылечили еще 2092 пациента от COVID-19 за сутки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба в четверг, 25 февраля.

Общее число вылечившихся достигло 891 448 человек. В Москве зафиксировано 47 новых летальных исходов из-за коронавируса.

В столице за последние 24 часа выявили 1406 новых случаев заражения. В больницы были госпитализированы 734 человека с коронавирусом.

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