Цискаридзе и Жуков приняли участие в первых экскурсиях 2021 года проекта Открой#Моспром

Фото: Официальный сайт Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Россия, Москва, проезд Завода Серп и Молот, 2 Карта всех событий

Известные артисты провели эфиры в рамках первых экскурсий 2021 года проекта Открой#Моспром. Мероприятия прошли 18 и 19 февраля. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Он отметил, что трансляцию смотрели около 1,8 миллиона человек.

— Самой популярной стала виртуальная экскурсия на фабрику Grishko с участием народного артиста РФ, ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе — ее посмотрели более 600 тысяч зрителей. Также в рамках проекта мы организовали интеллектуальную игру «Квиз, плиз!». В ней приняли участие более двух тысяч человек, — отметил руководитель ведомства.

Во время экскурсии Николай Цискаридзе вырезал детали для пошива пуантов. В свою очередь музыкант Сергей Жуков и его жена узнали секретный рецепт торта «Медовик» на хлебобулочном комбинате «Черемушки». Певец Миша Марвин посетил экскурсию по Карачаровскому механическому заводу и узнал, как создают систему бесконтактного вызова лифта.

Читайте также: Жителей столицы пригласили на новые прогулочные маршруты портала «Узнай Москву»