Трехнедельный локдаун из-за коронавируса введут в Финляндии с 8 марта

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Власти Финляндии приняли решение ввести в стране жесткие ограничения с 8 марта из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом рассказала премьер-министр Санна Марин в четверг, 25 февраля.

— В Финляндии с 8 марта будет введен локдаун, который завершится 28 марта, — сказала Марин в эфире телеканала Yle.

В частности, с 8 марта ученики средних и старших классов будут переведены на онлайн-обучение, внеклассные занятия для детей будут отменены, а рестораны временно прекратят принимать посетителей.

Марин добавила, что с 28 марта ограничения в стране снимут лишь частично.

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