Стало известно, в каких городах россияне чаще всего отмечают Масленицу

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Сервис бронирования жилья Tvil.ru выяснил, куда чаще всего едут россияне для празднования Масленицы. В этом году масленичные гуляния пройдут с 8 по 14 марта.

В числе самых популярных направлений у россиян оказались Ялта, Сочи, горные курорты Шерегеш и Домбай, а также Санкт-Петербург, Пятигорск, Лахденпохья, Новосибирск, Казань и Суздаль.

По результатам опроса, россияне чаще всего отдыхают от двух до семи дней, траты на проживание составляют от 1,2 до 13,3 тысячи рублей в сутки.

Добавляется, что дешевле всего на Масленицу можно будет отдохнуть в Пятигорске, больше всего денег на отдых придется потратить в Суздале. Большинство отдыхающих бронируют номера в отелях, сообщает РИА Новости.

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