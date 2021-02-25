Москвичка украла сливочное масло на 3,5 тысячи рублей в магазине на юго-востоке столицы

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Россия, Москва, Шоссейная улица Карта всех событий

Молодая девушка совершила кражу сливочного масла на сумму порядка 3500 рублей в магазине на юго-востоке столицы. Об этом в четверг, 25 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Шоссейной. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Отмечается, что обвиняемая призналась в содеянном.

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