Литовского политика выставили из Грузии из-за недопустимых высказываний

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал документ о выдворении за пределы страны председателя Комитета по иностранным делам и политике безопасности Литвы Жигимантаса Павилениса после того, как тот попытался помирить правящие партии в Тбилиси. Об этом сообщает издание New Inform.

Уточняется, что литовский политик прибыл в страну с целью нормализовать отношения между двумя партиями, одна из которых выступает за поддержание сотрудничества с Россией, а вторая — против этого.

Отмечается, что Жигимантас Павиленис обратился к Грузии с призывом последовать примеру Литвы и стать «лучше», чтобы получить возможность вступить в Евросоюз и НАТО.

— К ЕС и НАТО присоединятся только лучшие, так что это ваш выбор: или вы хотите быть лидерами процесса, или хотите быть жертвой внутренних и внешних нападений и останетесь в регионе между разными силами, которые вас просто разорвут, — заявил литовский политик.

В результате он пришел к ультимативному выводу. По его словам, властям Грузии нужно выбрать, каким путем идти — как Литва или как Белоруссия. Первый путь ведет к интеграции в ЕС или НАТО, а второй — к репрессиям и конфликтам.

После подобных заявлений премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что такие высказывания были недопустимыми и оскорбительными, их не стоит воспринимать всерьез.

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