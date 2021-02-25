Елена Малышева перечислила содержащие витамин А продукты

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Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, какие продукты следует употреблять для того, чтобы восполнить дефицит витамина А.

Так, по словам врача, богаты витамином А печень трески, сухая паприка и замороженная петрушка, а также печень и морковь.

— В принципе, здоровый человек может есть эти продукты свободно. Беременным женщинам в первые три месяца рекомендовано не употреблять печень трески и те продукты, которые «супербогаты» (витамином А — прим. «ВМ»), — пояснила Малышева.

Телеведущая отметила, что у этого витамина есть строгая дозировка. В сутки мужчины могут употреблять не более 900 микрограмм витамина А, а женщины — не более 700 микрограмм. Передозировки опасны для жизни, добавила врач.

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