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Специалист по организации свадеб рассказал, как его коллеги зарабатывают на молодоженах
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Специалист по организации свадеб рассказал, как его коллеги зарабатывают на молодоженах

Елена Фролова

Общество

Многие организаторы свадебных торжеств намеренно вынуждают своих клиентов тратить больше денег. Об этом рассказал специалист по организации свадебных мероприятий Олег Алмаев, его слова приводит издание Nation News.

По его словам, до того, как появились интернет и специальные журналы, организовывать необычное торжество в честь бракосочетания было проще. Современные молодожены же хотят примерно одинаковые виды праздника.

— Сейчас активно смотрят в сторону иностранных свадеб. К сожалению, не всем идет, — отметил эксперт.

В таких случаях, как объяснил Алмаев, организаторы «просто развели» своих клиентов на большую сумму, чтобы расширить собственное портфолио, а в результате «своровали» у людей праздник. Например, у многих есть возможность посетить американские сайты и посмотреть, как там проводят подобные мероприятия. Большинство агентств пытаются навязать именно такой стиль парам, которые обратились к ним.

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