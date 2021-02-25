Завод Coca-Cola HBC в Москве произвел почти 600 миллионов литров напитков за 2020 год

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Завод Coca-Cola HBC в Москве произвел более 596 миллионов литров напитков за 2020 год. Данный показатель превышает уровень деятельности предприятий компании в других городах России. Об этом рассказали в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики города в четверг, 25 февраля.

Уточняется, что в Москве открыты порядка 60 производителей пищевых продуктов и напитков. На заводах работают 54 тысячи человек.

— По итогам прошлого года отрасль показала уверенный рост — объем производства вырос почти на 40 процентов по сравнению с 2019 годом. Так, только московский завод за прошедший год выпустил около 26 процентов общероссийского объема продукции Coca-Cola HBC (Россия), превысив собственные показатели предыдущего года на 2,2 процента, — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Известно, что производство Coca-Cola открылось в Москве в 1994 году. Продукцию поставляют в столицу и область, также в города Золотого кольца. Стеклянные бутылочки с напитком отправляют по всей России и в Белоруссию.

— Немаловажным фактором для роста стал запуск высокоскоростной линии розлива, аналогов которой на заводах Coca-Cola в России нет. Подобное оборудование установлено только на предприятиях в Чехии и Болгарии. В реализацию проекта было вложено более 850 миллионов рублей, и эти инвестиции стали базой для дальнейшего роста и укрепления позиций компании в Московском регионе, — пояснил директор завода Coca-Cola в Москве Сергей Сушко.

Столичный завод работает, используя новые потребительские тренды, которые появились из-за пандемии, добавил Сушко.

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