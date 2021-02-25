Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичка нашла конверт с деньгами в столичном ТЦ
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москвичка нашла конверт с деньгами в столичном ТЦ

Юлия Ямпольская

Происшествия

В одном из столичных торговых центров девушка нашла конверт с деньгами, после чего обратилась в полицию. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что 59-летний мужчина, совершая покупки в ТЦ, выронил конверт, в котором находилось около 120 тысяч рублей. Сотрудник полиции оперативно связался с москвичом.

Мужчине передали денежные средства в отделе МВД по столичному районе Ховрино. Гражданин поблагодарил девушку, правоохранителей и руководство отдела полиции.

Читайте также: Экс-руководителей банка задержали за растрату более миллиарда рублей в Москве

Москваполицияденьги
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Развод года: да кому теперь нужна эта Ким Кардашьян

Алексей Протасевич
Алексей Протасевич

Правила ведения семейного бюджета: как сэкономить на продуктах

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Герои нашего времени: Гагарин, Путин, Человек-паук

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сухпай — пища особого назначения

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зачем и с чем Лукашенко к Путину приезжал

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Госкапитализм 2.0: в чем сила и слабость российской экономики

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Не до биатлона: когда телешоу побеждает спорт

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте