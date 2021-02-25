Москвичка нашла конверт с деньгами в столичном ТЦ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В одном из столичных торговых центров девушка нашла конверт с деньгами, после чего обратилась в полицию. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что 59-летний мужчина, совершая покупки в ТЦ, выронил конверт, в котором находилось около 120 тысяч рублей. Сотрудник полиции оперативно связался с москвичом.

Мужчине передали денежные средства в отделе МВД по столичному районе Ховрино. Гражданин поблагодарил девушку, правоохранителей и руководство отдела полиции.

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