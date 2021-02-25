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Москвичей предупредили о нестабильной температуре в марте

Москвичей предупредили о нестабильной температуре в марте

Кирилл Николаев

Город

В марте температура воздуха в Москве будет нестабильной. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили на портале «Метеовести».

По прогнозу синоптиков, календарная зима еще не завершилась. Уже в ночь на воскресенье в столицу придет похолодание. Температура воздуха опустится до минус четырех–шести градусов.

В первой декаде марта подобные колебания продолжатся. Столбик термометра будет то опускаться до минус десяти–пятнадцати, то подниматься до нуля — плюс пяти градусов.

Ранее сообщалось, что спецтехника и работники коммунальных служб продолжают убирать последствия снегопада со столичных улиц.

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