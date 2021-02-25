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Пассажиропоток в метро за прошлый год впервые сократился в восемь раз
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Пассажиропоток в метро за прошлый год впервые сократился в восемь раз

Анастасия Чанцева

Город

Пассажиропоток в столичном метро во время пандемии упал до рекордного показателя, сообщил первый замначальника метрополитена Роман Латыпов.

— Мы отметили резкое снижение пассажиропотока во время пандемии коронавируса. Количество пассажиров в метро снизилось в восемь раз по сравнению с ситуацией до пандемии. Это самый низкий показатель за 85 лет существования метро Москвы. Даже во время Великой Отечественной войны снижение было всего лишь трехкратным. Поэтому для нас это был рекорд, — отметил Латыпов.

Он подчеркнул, что сейчас более 98 процентов пассажиров столичной подземки носят маски, перчатки используют более 70 процентов. После отмены ограничений в Москве пассажиропоток в метро увеличился на 30 процентов, передает РИА Новости.

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Метропассажиры метропандемия
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