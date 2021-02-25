Врач-диетолог рассказала о пользе спирулины

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Израильские и исландские ученые заявили, что экстракт обработанной спирулины является эффективным средством при подавлении цитокинового шторма, грозящего летальным исходом при воспалении легких у пациента с коронавирусной инфекцией. С этим мнением согласилась врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова, которая рассказала в эфире «Радио 1», как спирулина может значительно облегчить течение нового заболевания.

— Это замечательная вещь, как и любая водоросль. Но она пресноводная, очень богата хлорофиллом и может заменять собой гемоглобин. Спирулина переносит кислород, поэтому отлично работает при всех инфекциях, связанных с бронхолегочными путями, в том числе и при коронавирусе. Пока еще не доказано, что это лучшее средство от COVID-19, но то, что она может облегчить течение болезни, действительно так, — объяснила врач.

По ее словам, по своим питательным свойствам эта водоросль схожа с мясом, поэтому ее так любят вегетарианцы. Ее также применяют при сердечно-сосудистых заболеваниях, используют в спортивном питании.

— Ее можно включать в свой рацион в виде таблеток, порошка, хлопьев — чего угодно. Главное — узнать, есть ли у производителя сертификат, а не просто посмотреть отзывы в интернете, — подчеркнула Анна Белоусова.

Она также поделилась рецептом смузи из спирулины, который понравится приверженцам здорового образа жизни. Для этого нужно взять порошок из этого вида водорослей, кефир или йогурт и перемешать в блендере. В напиток можно добавить семена чиа. Желательно выпить его не позднее 20 минут после приготовления.

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