«Сидят на голом окладе»: пилот перечислил факторы, влияющие на его зарплату

Фото: instagram/pilot_for_you

Российский пилот Роман Бутенко ответил на вопрос о своей заработной плате. По его словам, это очень частая тема, однако фиксированной зарплаты у пилота может не быть, поскольку она зависит от нескольких факторов. На выплаты влияет должность.

— Разница между зарплатами командира или второго пилота существенна, иногда она разрыв может быть более чем в два раза, но конкретных цифр сказать не могу, так как она зависит и от других факторов. В мире авиации все непостоянно — когда возникает профицит пилотов на рынке труда (как на сегодняшний день), то и платить начинают меньше, срезаются премии, меняется сама оплата труда, ведь работу в других компаниях найти проблематично, так что пилоты останутся и на новых условиях, — отметил Бутенко на своей странице в Instagram.

Он добавил, что когда пилотов не хватает, компании вынуждены поднимать зарплаты, чтобы удерживать пилотов.

Еще одним важным пунктом в формировании зарплаты является налет.

— В один и тот же месяц два пилота одной компании выполняют свою работу, но один летает 20 часов, а другой за 80. Что выходит в итоге? Второй получит, как минимум, в 1,5 раза больше первого. Если работы нет, пилоты сидят на голом окладе, а он не такой уж большой — в некоторых российских компаниях оклад второго пилота не превышает 15-20 тысяч рублей, — отметил пилот.

По словам Бутенко, назвать свою зарплату он не может, потому что в договоре есть пункт о неразглашении, но минимальная зарплата в пандемию у него была порядка 40 тысяч рублей.

Читайте также: Уникальная система для анализа поведения летчиков появится в России