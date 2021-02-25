Снег с дождем ожидается в Москве в ближайшие сутки

Фото: Pelagiya Zamyatina

По данным синоптиков, в Москве сегодня и завтра ожидается снег с дождем.

— Местами возможно образование гололедицы и снежных заносов. Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров, — сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Ранее сообщалось, что в столице и области из-за гололедицы введен «желтый» уровень погодной опасности.

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