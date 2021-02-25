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Роскомнадзор заявил, что знаками СМИ станут зеленые жилеты и бейджи
Фото: pixabay.com

Роскомнадзор заявил, что знаками СМИ станут зеленые жилеты и бейджи

Никита Абрамов

Общество

Роскомнадзор подготовил приказ, согласно которому у журналистов на массовых мероприятиях появятся отличительные знаки. Ими станут зеленые неоновые жилеты и бейджи установленного образца. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщила пресс-служба ведомства.

— Роскомнадзор подготовил приказ, в текущей редакции которого отличительными знаками для СМИ для работы на публичных мероприятиях являются зеленые неоновые жилеты и бейджи установленного образца, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

На данный момент уже разработан образец бейджа. Проект находится на этапе межведомственного согласования.

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