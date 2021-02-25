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Ликвидирована утечка воды из колодца возле станции метро «Таганская»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Ликвидирована утечка воды из колодца возле станции метро «Таганская»

Анастасия Чанцева

Город
Россия, Москва, Известковый переулок, 7с1 Карта всех событий

Ликвидирована утечка воды из колодца у станции метро «Таганская» на улице Земляной Вал.

— Скопления воды, образовавшиеся из-за утечки из колодца на водопроводной сети, ликвидированы. Утечка устранена. Отключение абонентов не производилось, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

Видео: Telegram / городское хозяйство Москвы

Утечка из колодца произошла по адресу: Известковый переулок, дом 7 в Таганском районе. Ранее сообщалось, что утечка была локализована.

Видео: Telegram / городское хозяйство Москвы

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